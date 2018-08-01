محافظ المنيا يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء كوبري على النيل

01 أغسطس 2018 - 01:43 م

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، المواقع المقترحة لإنشاء كوبري ثاني بديل على النيل، يرافقه أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لدراسة أوجه الخلل بطريق الشرفا، كما تفقد المحافظ طريق الشرفا وعدد من المحاور المرورية به.

أجرى المحافظ واللجنة الفنية معاينة للمواقع المقترحة للكوبري الجديد جنوب الكوبري الحالي للاتفاق على الموقع النهائي له؛ وذلك لرفع تقرير تفصيلي بالمقترح الى الجهات المعنية .

ضمت اللجنة المهندس عبدالله صلاح مندور، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري بأسيوط، والعميد عادل جلال مدير إدارة المرور، المهندسة إيفيت إسحاق، مدير مديرية الطرق والكباري والمهندس بهاء أبو البيه، مدير عام الطرق بالمنيا والدكتور حمدي بديع، أستاذ مساعد هندسة الطرق والمرور بجامعة المنيا، والدكتور محمد موسي أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا والمهندس محمد مصطفي، رئيس مدينة المنيا الجديدة.

قال المحافظ إن معظم الآراء تتجه لاختيار موقع الكوبري البديل جنوب الكوبري الحالي، ليقترب من مركز أبوقرقاص وينتهي في المنطقة الصناعية، ويكون مدخلًا جنوبيًا لمدينة المنيا الجديدة ليصبح محورًا جديدًا للتنمية.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم لإجراء معاينة لتلك المواقع على الخريطة والاتفاق على موقع الكوبري البديل على النيل ليكون حلًا جذريًا وقاطعًا لكافة المشاكل المتعلقة بالطريق، كما سيساهم الكوبري في تخفيف الضغط على كوبرى النيل بمدينة المنيا، فضلًا عن استقباله للسيارات ذات الحمولات الثقيلة والعالية .

وكان محافظ المنيا، قد شكل لجنة فنية لدراسة ومعرفة أوجه الخلل وأسباب الحوادث بمنطقة الشرفا، والتي تعرضت لحوادث متكررة كان آخرها، حادث اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا، وأسفر الحادث عن مصرع 12 وإصابة 28 شخصًا، معظمهم من عمال المحاجر.