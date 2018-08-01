» شاهين: حصلت على الدكتوراه رغمًا عن الإخوان

إيمان هاني
رد الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن سرقته رسالة الدكتوراه الخاصة قائلاً: "كلام عبثي"، لا يمت للواقع بصلة.
وأضاف "شاهين" في لقاء خاص لبرنامج "عم يتساءلون" المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، أن رسالة الدكتوراه الخاصة به استغرقت ما يقرب 8 ساعات متواصلة، وناقشه خلالها مجموعة من العلماء الكبار الذين لهم اسمهم الكبير في جامعة الأزهر، مشددًا على أن شائعات سرقة الدكتوراه روجها أعضاء من جماعة الإخوان.
و أوضح شاهين أنه أخذ رسالته من جامعة الأزهر رغمًا عن بعض الأشخاص الموجودين في الجامعة المنتمين إلى جماعة الإخوان، حسب قوله.
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