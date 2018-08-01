  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
اجتماع مجلس الوزراء

خبر سار من الحكومة للمصريين في الخارج

قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

وزير الداخلية

بالفيديو.. سيدة لوزير الداخلية: "حقي في رقبتك"

هجوم مستشار مرسي علي " مكملين" يثير عاصفة جدل

هجوم مستشار مرسى على "مكملين" يثير عاصفة جدل

محمد صلاح

مفاجأة.. الريال يجهز عرضًا ضخما لـ"صلاح"

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي" يهدد البلطجية على الهواء

ارشيف

تفاصيل مثيرة لقتل "جواهرجي" تاجرة ذهب

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

التعليم: لا تراجع عن معاقبة "أولاد الأكابر"

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

افتتاح مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها جذبًا للعملاء

آخر الأخبار

كصر للطيران
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"فاينانشال تايمز": ارتفاع النفط يساعد مصر على جذب الإستثمارات

#

زيادة أسعار تعريفة «كريم»

#

هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر

#

"مصر للطيران" تستعد لموسم العمرة الجديد

أعلنت شركة مصر للطيران طرح العديد من العروض الترويجية على رحلاتها المتجهة من القاهرة والإسكندرية إلى بعض وجهاتها في الدول العربية .

وأكدت الشركة فى بيان لها أنه يمكن للعملاء السفر من الإسكندرية إلى كل من الدمام بأسعار تبدأ من 2784 جنيهًا للدرجة السياحية و9865 جنيهًا لدرجة رجال الأعمال وإلي الرياض بأسعار تبدأ من 8865 جنيهًا لدرجة رجال الأعمال، على أن تكون فترة شراء التذاكر حتى 15 أغسطس الحالي والسفر ممتد حتى 31 ديسمبر المقبل.

كما تقدم مصرللطيران ايضا تخفيضا على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بغداد حيث تبدأ أسعار التذاكر من 4314 جنيها للدرجة السياحية و8650 جنيها لدرجة رجال الأعمال على أن تكون فترة شراء التذاكر حتى 15 أغسطس الحالي والسفر حتى 15 أكتوبر القادم. هذا فضلا عن رحلات القاهرة إلى عمان حيث تبدأ أسعار التذاكر من 10591 جنيها لدرجة رجال الأعمال وشراء التذاكر ممتد حتى 15 أغسطس الحالي والسفر متاح حتى 31 ديسمبر القادم .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصرى تثير الجدل: إبليس منزلنا عروض جميلة
» "أحلام" تكشف عن ظهورها بالطائرة العسكرية
» مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها جذبًا للعملاء
» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفا على طريقة "ميسى"
» شاهين: حصلت على الدكتوراه رغمًا عن الإخوان
» شاهد.. ماذا قال ملك جمال لبنان بعد خسارته البرلمانية
» سؤال محرج من "الإبراشي" لضيفه على الهواء
» عمرو أديب يطالب رئيسة كرواتيا بإصلاح الزمالك
» تزايد عدد الوفيات في العالم عام 2080 لهذا السبب
» الاكتئاب كاد ينهي حياة "السقا" الفنية
» التعليم: عدد التظلمات حتى الآن 107.283 على مستوى المحافظات

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان