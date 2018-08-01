اختبار طبي لـ "فتحي" قبل موقعة "الدراويش"

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خضع اللاعب أحمد فتحى لاعب الأهلى لاختبار طبى قبل مران الفريق، اليوم الأربعاء، بعدما أصيب مؤخرًا بالعضلة الضامة.

وقال خالد محمود طبيب الفريق، إن حال اللاعب تحسنت كثيرًا، ومن المنتظر أن يحسم الاختبار الطبى اليوم موقفه النهائى من مباراة الغد.

فيما أكد الطبيب أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق لا يعانى من أى إصابات تؤثر على مشاركته مع قائمة الفريق فى مباراة الدراويش.

جدير بالذكر أن الأهلى يختتم استعداداته فى الخامسة من عصر اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب السلام.


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