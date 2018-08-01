» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفا على طريقة "ميسى"

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سجل اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا وصفه الحضور بأنه يشبه إلى حد كبير طريقة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ظهر "صلاح" في تدريبات فريقه مساء أمس الثلاثاء بمدينة إيفيان الفرنسية بمهارات رائعة وتمكن خلالها من تسجيل هدفه علي طريقة "ميسي"، وذلك في إطار استعدادات "الريدز" للموسم الجديد بـ"البريميرليج".

وقام اللاعب الدولي المصري باستلام الكرة من يد الحارس أليسون بيكر خلال التقسيمة في الدورة التدريبية ثم راوغ ثلاثة لاعبين من الفريق المقابل وقام بتسديد كرة أرضية على يسار الحارس الآخر الذي وقف لم يحرك ساكنًا نحو الكرة.

شاهد الفيديو.. 


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