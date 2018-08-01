» "أحلام" تكشف عن ظهورها بالطائرة العسكرية

01 أغسطس 2018 - 03:05 م

كشفت الفنانة أحلام، عن سبب ظهورها وهى داخل طائرة عسكرية أثناء مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

وتابعت فى تدوينة نشرتها على حسابها الخاص قائلة: "فقط للتوضيح استأجرت الطائرة العسكرية من حسابي الخاص وأنا مش أول من أستأجر طيارة عسكرية".

وأوضحت أحلام أن سعادتها بتواجدها في بلدها الثاني الأردن، لا تعادلها سعادة حتى وإن طلب منها أن تذهب إلى "البتراء" سيرًا على الأقدام .

وكشفت أحلام عن كونها ستعود إلى "البتراء" مرة أخرى من أجل تصوير الكليب الخاص بألبومها القادم، موجهة الشكر لمن ساندها في هذا الأمر .