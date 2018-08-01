داعية سلفي يهاجم الجزيرة: تبث الحقد وغير مهنية

01 أغسطس 2018 - 03:15 م

هاجم الداعية السلفي، سامح عبد الحميد، قناة الجزيرة القطرية الفضائية، بسبب نشرها فيلمًا يتناول محافظة سيناء وحكايات المواطنين فيها تحت عنوان "سيناء حروب التيه".

وقال "عبد الحميد"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "وصل الحقد إلى أن يُطلق مصطلح "حروب التيه" على حروب الجيش المصري الشجاع وهو يُطهير بلده من المجرمين الإرهابيين، هذه الحروب الشريفة التي نسفت داعش وأخواتها وأبادتهم، وجعلت مصر في أمن وأمان".

وأضاف "قناة الجزيرة تبالغ في الكذب وهي تبث الخداع الساذج وتأتي بأشخاص ملثمين متخفين ليسردوا أحداثًا وهمية، وقناة الجزيرة غير المهنية تعتبر هذه الخزعبلات (توثيق لشهادات جنود مصريين) ، مع أننا لا نرى وجوههم ، ولا نعرف أسماءهم، بل لا نسمع صوتهم الحقيقي لأنهم يُغيرون نبرة الصوت، فكيف يكون هذا توثيقًا لشهادات..؟ هذا عبث".

وتابع: "قناة الجزيرة هي أمل الإخوان في مصر ، وهي هنا لا تنقل الخبر ؛ بل تصنعه وتلفقه وتزوره ، وعلى مدار سنوات فشلت في إثناء القيادة المصرية عن دحر الإرهاب لا تؤثر على قوة الجيش المصري المصنف العاشر عالميًّا ، وتبقى مصر والمصريين في أمن وأمان".