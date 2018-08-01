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قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

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قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

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قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو
قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

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حزب الله

صبحي الطفيلي

نتنياهو

قتلي الشيعة

شيعة لبنان

قال الأمين العام السابق لحزب الله صبحي الطفيلي إن من يقتل في سوريا من شيعة لبنان ، هم في الحقيقة يدافعون عن نتنياهو وليس بشار الأسد.

وأضاف من خلال  مقطع فيديو تم تداوله علي العديد من منصات التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن خيارنا في سوريا بشار "فهو صادق معنا هو وأبوه حافظ الأسد".

وتساءل من خلال مقطع الفيديو : بالتالي وين المقاومة ، أنتم ونتنياهو على نفس الخط، ومن قتل من شيعة لبنان كان يدافع عن نتنياهو وليس عن القدس أو الإسلام ، لأنكم أنتم تقولون أن خياركم بشار ، ونتياهو يقول خيارنا بشار ، فأنتم تقتلون لأجل نتنياهو.

يذكر أن الطفيلي كان قد أكد في تصريحات سابقة لوسائل إعلامية أن من يقتل من حزب الله في سوريا في جهنم ، وليس شهيدا.
الفيديو:

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