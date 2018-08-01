خبر سار من الحكومة للمصريين في الخارج

01 أغسطس 2018 - 03:57 م

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مد الإجازات للمصريين بالخارج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تلقت العديد من الشكاوى لحل أزمة إجازات المصريين العاملين بالخارج، عقب صدور قرار سابق من محافظ الشرقية بعدم تجديد الإجازات الخاصة بهم وعودتهم إلى عملهم بمصر.

وطلبت السفيرة نبيلة مكرم، من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، حضور مجلس المحافظين، والذي كان مقررًا انعقاده برئاسته، لعرض أزمة إجازات العاملين بالخارج.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والتخطيط"، لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

كما عقدت وزيرة الهجرة، لقاء مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، ومحافظ الشرقية، لبحث الأمر، وجرى الاتفاق، بناءً على اقتراحها، على مد فترة الإجازات إلى 1 يناير 2019 المقبل، حتى انتهاء اللجنة، التي شكل من قِبل رئيس الوزراء، من إصدار التوصية الخاصة بها، وبالفعل صدر توجيه لكافة المحافظات بهذا الأمر.

كما تم الاتفاق على إعداد تقرير بتوصية لمد فترة الإجازات للعاملين من المصريين بالخارج إلى 5 سنوات، وبدورها رفعتها وزيرة الهجرة، إلى رئيس الحكومة، الذي وجه القسم التشريعي بمجلس الوزراء لدراستها ومدى دستوريتها حتى يصدر قرار رسمي بها.