  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
اجتماع مجلس الوزراء

خبر سار من الحكومة للمصريين في الخارج

قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

وزير الداخلية

بالفيديو.. سيدة لوزير الداخلية: "حقي في رقبتك"

هجوم مستشار مرسي علي " مكملين" يثير عاصفة جدل

هجوم مستشار مرسى على "مكملين" يثير عاصفة جدل

محمد صلاح

مفاجأة.. الريال يجهز عرضًا ضخما لـ"صلاح"

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي" يهدد البلطجية على الهواء

ارشيف

تفاصيل مثيرة لقتل "جواهرجي" تاجرة ذهب

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

التعليم: لا تراجع عن معاقبة "أولاد الأكابر"

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

افتتاح مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

خبر سار من الحكومة للمصريين في الخارج

آخر الأخبار

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

هذا ما سيحدث عند استيراد الأرز من الخارج

#

وفاة أحد أفراد الشرطة في حادث الطعن بالحسين

#

الخارجية الإيطالية: موسكو قررت طرد اثنين من دبلوماسيينا

#

مؤشرات التصويت في انتخابات الخارج

الحكومة

مجلس الوزراء

العاملين بالخارج

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مد الإجازات للمصريين بالخارج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تلقت العديد من الشكاوى لحل أزمة إجازات المصريين العاملين بالخارج، عقب صدور قرار سابق من محافظ الشرقية بعدم تجديد الإجازات الخاصة بهم وعودتهم إلى عملهم بمصر.

وطلبت السفيرة نبيلة مكرم، من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، حضور مجلس المحافظين، والذي كان مقررًا انعقاده برئاسته، لعرض أزمة إجازات العاملين بالخارج.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والتخطيط"، لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

كما عقدت وزيرة الهجرة، لقاء مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، ومحافظ الشرقية، لبحث الأمر، وجرى الاتفاق، بناءً على اقتراحها، على مد فترة الإجازات إلى 1 يناير 2019 المقبل، حتى انتهاء اللجنة، التي شكل من قِبل رئيس الوزراء، من إصدار التوصية الخاصة بها، وبالفعل صدر توجيه لكافة المحافظات بهذا الأمر.

كما تم الاتفاق على إعداد تقرير بتوصية لمد فترة الإجازات للعاملين من المصريين بالخارج إلى 5 سنوات، وبدورها رفعتها وزيرة الهجرة، إلى رئيس الحكومة، الذي وجه القسم التشريعي بمجلس الوزراء لدراستها ومدى دستوريتها حتى يصدر قرار رسمي بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصرى تثير الجدل: إبليس منزلنا عروض جميلة
» "أحلام" تكشف عن ظهورها بالطائرة العسكرية
» مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها جذبًا للعملاء
» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفا على طريقة "ميسى"
» شاهين: حصلت على الدكتوراه رغمًا عن الإخوان
» شاهد.. ماذا قال ملك جمال لبنان بعد خسارته البرلمانية
» سؤال محرج من "الإبراشي" لضيفه على الهواء
» عمرو أديب يطالب رئيسة كرواتيا بإصلاح الزمالك
» تزايد عدد الوفيات في العالم عام 2080 لهذا السبب
» الاكتئاب كاد ينهي حياة "السقا" الفنية
» التعليم: عدد التظلمات حتى الآن 107.283 على مستوى المحافظات

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان