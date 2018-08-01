» «البورصة» تربح 3.6 مليار جنيه

متابعات - خالد الشرقاوي
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6. 3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2. 877 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 7. 922 مليون جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 58. 0%، ليبلغ مستوى 18. 15670 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 44. 0%، ليبلغ مستوى 78. 747 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي ارتفع بنحو 40. 0%، ليبلغ مستوى 86. 1937 نقطة.
وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 89 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.
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