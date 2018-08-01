قيادي إسلامي يدعو «الإخوان» إلى مصالحة غير مشروطة

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حمدي عبدالرحمن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية
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حسن عاشور

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دعا المهندس حمدي عبدالرحمن، القيادي البارز بـ "الجماعة الإسلامية"، جماعة "الإخوان المسلمين" إلى القبول بمصالحة غير مشروطة مع السلطة.

يأتي ذلك بعدما عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن رفضه المصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين".

وقال عبدالرحمن في بيان له: "إلى قيادات الإخوان.. أريقوا ماء وجوهكم في مصالحة غير مشروطة خير من أن تراق دماء أبنائكم وأنتم تنظرون"، مستدركًا: "حان وقت القرار التاريخي والصعب".

وعبدالرحمن، هو أحد القادة التاريخيين في "الجماعة الإسلامية" التي انخرطت في مصالحة مع الدولة بعد سنوات من رفع السلاح ضدها، إثر مبادرتها لوقف العنف في عام 1997، والتي توجت بالإفراج عن قيادات وأعضاء بالسجون.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، طرحت أكثر من مبادرة للمصالحة بين السلطة والجماعة، إلا أنها لم تحظ بالتأييد العلني.

ومؤخرًا، قال السيسي أثناء حضوره مؤتمرًا للشباب بجامعة القاهرة: "نجابه الإرهاب بلا هوادة، دون أن نلجأ للمصالحات؛ حمايةً للدولة والدين".

وأضاف أن "الشعب وحده هو الذي سيقرر مسألة المصالحة"، من دون تحديد طرف المصالحة الآخر.

وهو ما سبق أن أكده مرارًا، بإعلانه في أكثر من مناسبة، أن قرار الحوار مع الإخوان "بيد الشعب".

وتعد مبادرة "الجماعة الإسلامية" لوقف العنف برأي البعض نموذجًا يجب أن تحتذي به جماعة "الإخوان" التي تصنفها الحكومة كجماعة "إرهابية"، إلا أن تمسكها بشرط عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي يعرقل أي محاولات جادة للتوصل لتسوية.

واستعاد القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"، رد الفعل على المبادرة التي أنهت سنوات طويلة من العنف، قائلاً: "أقول بصراحة أن الأمن تعامل معنا معاملة راقية جدًا يغلفها الذوق في المنطق والمعاملة، ولم يشعرونا أبدًا بأننا الطرف الضعيف أو المنهزم أو المنكسر ولم يطلبوا منا أي طلبات ولم يفرضوا أي شروط".

وأضاف: "كانوا يسمعون منا ويتناقشون معنا في كل ما نطرحه من حلول، وكان هناك فريق منا غير متجاوب مع المبادرة ومتخوفًا منها، لم يغيروا معاملتهم معهم وتركوا مهمة إقناعهم لنا للأيام تثبت وجهه نظرنا".

وتابع: "كانت معاملة اللواء أحمد رأفت (مهندس المبادرة) ومجموعته تعاملاً راقيًا مهذبًا، وفعالاً في نفس الوقت، كان عندنا فريق يقول الأمن هيذلكم وسيأخذ كل شيء ولن يعطيكم شيئًا ولكن ما حدث عكس ذلك تمامًا".

واستطرد القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"، قائلاً: "الحمد لله معظم من شارك في المبادرة موجودون علي قيد الحياة ومن عنده تكذيب لكلامي فليخرج علينا بما عنده توكلوا على الله ومدوا أيديكم بالخير وسيفتح الله لكم أبواب الخير".


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الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان