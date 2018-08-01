بالفيديو.. الداخلية تتعادل مع دجلة 1/1

01 أغسطس 2018 - 06:31 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة الداخلية ونظيره وادي دجلة، في في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري العام.

تقدم حسين رجب للداخلية فى الدقيقة 36 بعد انفراده بمرمى محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة ،قبل أن يتعادل إبراهيم نداي فى الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وانحصر اللعب فى وسط الملعب، إلا أن الربع ساعة الأخير من الشوط الأول شهدت انتفاضة كبيرة من الفريقين ونجح كلاً منهما فى إحراز هدف، فيما انخفض أداء الفريقين فى الشوط الثاني بشكل كبير ولم ينجح أياً منهم فى تشكيل أي خطورة تذكر على مرمى المنافس.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة ،حيث يحتل الداخلية المركز الثالث، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع قبل انطلاق باقى مباريات الجولة الأولى.