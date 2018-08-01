» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

01 أغسطس 2018 - 07:13 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة باتريس كارتيرون، قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي، والمحدد لها مساء غد، الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وضمت القائمة كلا من: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وسعد سمير، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومروان محسن، وهشام محمد، وإسلام محارب، ومحمد شريف، وأحمد حمدي، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، ومحمد هاني، وصلاح محسن، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، وناصر ماهر، ومؤمن زكريا.