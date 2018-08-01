» النائب العام يتابع سير تحقيقات مقتل الانبا إبيفانيوس

01 أغسطس 2018 - 07:15 م

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة جنوب دمنهور الكلية التى تتولى التحقيق فى واقعة مقتل الأنبا استيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار باستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه.

كما كلف جهات البحث الجنائى بسرعة الانتهاء من التحرى عن الواقعة ومرتكبيها.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مكان الحادث عقب تلقيها إخطارًا بمقتل المجني عليه، وتم إجراء معاينة ومناظرة الجثمان والتحفظ على أجهزة d.v.r الخاصة بالدير وندب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان مواضع الإصابات وأسباب الوفاة.



