» بالفيديو.. الإنتاج الحربي يحقق أول فوز في موسم 2019

01 أغسطس 2018 - 08:32 م

حقق فريق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز محمد رجب لاعب الإنتاج الحربى هدف التقدم لفريقه على حرس الحدود فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 66 أحرز مصطفى جمال هدف التعادل للحرس من ركلة جزاء، وفى الدقيقة 88 أحرز وليام أكوركيت هدف الفوز لفريق الإنتاج.

وشهد شوط المباراة الأول، سيطرة كلية من فريق الإنتاج على مجريات المباراة، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص المحققة أمام مرمى الحرس، حتى تمكن محمد رجب من إحراز هدف التقدم فى الدقيقة العاشرة من ضربة رأس متقنة.

فى الوقت ذاته ظهرت العشوائية وعدم التركيز على لاعبى الحرس، الذين لم يتمكنوا من مجاراة فريق الإنتاج واكتفوا بالتأمين الدفاعى فقط، لتستمر سيطرة الإنتاج طوال الـ 45 دقيقة الأولى من عمر المباراة.

وفى الشوط الثانى، استعاد فريق الحرس توازنه، وأصبح ندًا قويًا لفريق الإنتاج الذى تراجع نسبيًا، حتى نجح أحمد شديد قناوى لاعب الحرس فى الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 64 ليحرز منها مصطفى جمال هدف التعادل لفريقه، وفى الدقيقة 88 أحرز وليام أكوركيت هدف الفوز لفريق الإنتاج.

بهذه النتيجة يحصد فريق الإنتاج الحربى أول 3 نقاط ويصعد للمركز الأول، حيث سجل أو فوز فى الدورى لموسم 2018 – 2019.