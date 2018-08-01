قريبا.. «خيري رمضان» خارج عن ماسبيرو

01 أغسطس 2018 - 08:33 م

كشف الكاتب الصحفي محمد طرابية، أن الإعلامي خيري رمضان لن يظهر مجددًا على شاشة التليفزيون المصري عبر برنامج "التوك شو" اليومي "مصر النهارده" الذي يذاع على القناة الأولى.

وقال طرابية في مقاله اليومي بـ "المصريون"، نقلاً عن مصادر مطلعة – لم يسمها - إن رشا نبيل سوف تعود من جديد خلال أيام لتقديم برنامج "مصر النهارده" مع زميليها ريهام الديب وأحمد سمير.

وأضاف أن "خيري رمضان لن يعود لتقديم البرنامج مرة أخرى لعدة أسباب أهمها حالة الغضب الشديدة التي انتابت الرئيس عبدالفتاح السيسي منه، حيث كان الرئيس يشاهد – بالصدفة – الحلقة التي أذيعت في بداية الأسبوع الماضي، وهاجم فيها خيري الحكومة بسبب إصرارها على زيادة أسعار الغاز للمنازل في الوقت الذي يتحدث فيه كبار المسئولين في الدولة عن الاكتشافات الجديدة في حقول الغاز"، .

وأوضح أن "هذا الأمر الذي أغضب الرئيس بشدة وطالب بألا يظهر على الشاشة أي مذيع أو مذيعة وهو يتحدث عن أي قضية دون أن تكون لديه دراية كافية بكل أبعادها وتداعياتها".

وأشار إلى أن المسئولين في "ماسبيرو" والشركات الراعية للبرنامج "اعتبروا مطالبة الرئيس بمثابة الضوء الأخضر لإبعاد خيري عن البرنامج خاصة أن له واقعة أخرى تسببت في إثارة الرأي العام عندما تحدث بطريقة غير لائقة عن تردى الأحوال المعيشية لزوجات ضباط الشرطة، وإعلانه أن زوجة أحد الضباط أرسلت له رسالة تؤكد فيها استعدادها للعمل كخادمة في البيوت لتحسين مستوى أسرتها المادي".