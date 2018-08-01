استعداد عربي لرفع السودان من الدول الراعية للإرهاب

01 أغسطس 2018 - 08:51 م

التقى رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مع طارق توفيق، وزير الدولة لمجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، بشأن خطة البرلمان العربي التنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وصرح الدكتور مشعل السلمي عقب اللقاء، بأنه تم اطلاع الوزير السوداني على آخر تحركات البرلمان العربي لتنفيذ خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في تصريحات صحفية، أن البرلمان العربي بدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من خطته عمله التنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشكل وفداً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي لزيارة برلمان عموم أفريقيا بجنوب إفريقيا بتاريخ 3 أغسطس 2018م، ومقابلة رئيس برلمان عموم إفريقيا وإجراء مشاورات للتنسيق والتعاون وتسليمه رسالة رئيس البرلمان العربي بشأن التحرك المشترك بين البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا لتنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتنسيق بشأن خطة البرلمان العربي بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن برلمان عموم أفريقيا هو أحد شركائنا لتنفيذ خطة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب السودان بما يحقق الأهداف المرجوة لها، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه رسالة مشتركة موقعة باسم رئيسي البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا لتوجيهها لرئيسي مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف أن هذه الرسالة مدعمة بمذكرة قانونية تجيب على كافة التساؤلات التي تدحض بشكل قانوني وعملي وأخلاقي وإنساني وسياسي التهم التي بني عليها وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا على أن رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب هي قضية عمل جوهرية بالنسبة للبرلمان العربي.

وأشار "السلمي"، إلى أن البرلمان العربي يعمل بشكل موثق مع الجهات المسئولة في السودان لتنفيذ هذه الخطة، وتحقيق الهدف الأسمى برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا الى أنه حق طبيعي لاشقائنا في السودان.

وشدد على أن السودان ظُلم كثيرا بوضع اسمه على هذه القائمة الأمريكية التعيسة للدول الراعية للإرهاب، خاصة وأن السودان رعى مؤخرا جهود المصالحة بين الفرقاء في دولة جنوب السودان، ومشيرا إلى أن السودان يقوم بدور كبير في تحقيق السلام وإقرار اتفاق المصالحة بجنوب السودان وهذا يتنافى مع إتهامه بالإرهاب.

ومن جانبه قال وزير الدولة السوداني طارق توفيق في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان العربي إن الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي يحمل عن السودان قضية اضرت بالشعب السوداني ضرراً كبيرأ بوضع السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بدور البرلمان العربي وجامعة الدول العربية وخطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من هذه القائمة.

وأضاف توفيق أن هناك جهوداً إفريقية وعربية تتكامل في الوقت الراهن لرفع اسم السودان من هذه القائمة، مقدما الشكر لرئيس البرلمان العربي من القيادة السودانية ممثلة في النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي ورئيس الهيئة التشريعية القومية معالي إبراهيم أحمد عمر، مؤكداً على أن تحرك البرلمان العربي يعبر عن الأخوة الصادقة وروح الجامعة في كافة القضايا العربية ومساندة السودان في هذه القضية العادلة.



