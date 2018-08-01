  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:14 م
بحث متقدم
زرع قرنية

«قرنية» متوفى قصر العيني تعيد تجارة الأعضاء إلى الواجهة

الإعلامي خيري رمضان

«السيسي» يبعد «خيري رمضان» عن ماسبيرو

الفنان محمد شرف في سرير المرض

محمد شرف يوصي «قيادي إخواني» بالصلاة على جثمانه

وزارة الخارجية

نداء أخير من «الخارجية» للمصريين الهاربين في روسيا

الضحية

سرقة قرنية ضحية«قصر العيني».. جريمة أم حق قانوني؟

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات

المحكمة الدستورية ترفض «الضريبة العقارية»

الدولار والجنيه

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

حمدي عبدالرحمن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

قيادي إسلامي يدعو «الإخوان» إلى مصالحة غير مشروطة

اجيري

أول تصريح لـ«أجيري» فور تعاقده على تدريب المنتخب

كهربا

كواليس جلسة «جروس» مع «كهربا»

كواليس جلسة «جروس» مع «كهربا»

الرياضة

كهربا
كهربا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «شيكابالا»

#

تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

#

وفاة خصمة "كيتي بيري" في قاعة المحكمة

#

مرتضى منصور يجتمع مع ثنائي الزمالك

المصريون

الزمالك

كهربا

جروس

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القد بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم، الأربعاء، في إطار الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري السبت المقبل.

وقام كريستيتان جروس خلال حديثه مع كهرباء بإعطائه بعض التعليمات الفنية من أجل تنفيذها خلال الفتره القادمة، كما طالب المدرب اللاعب ببذل أقصى ما لديه من مجهود خلال الفترة القادمة.

كما عقد حرص جروس على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران، وتحدث معهم عن لقاء بتروجت الذى اقيم امس الثلاثاء، والذى انتهى بالتعادل السلبي، وطالبهم بضرورة غلق هذة الصفحة، والتركيز فى المباريات المقبلة وتحقيق الانتصارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وتشيلسي
» «الإعدام».. عقوبة قاتل طلبة تمريض الأزهر
» نيابة الغردقة تعدم 4 أطنان لحوم وأسماك لعدم صلاحيتها
» بالفيديو.. الإنتاج الحربي يحقق أول فوز في موسم 2019
» النائب العام يتابع سير تحقيقات مقتل الانبا إبيفانيوس
» قيمة الشرط الجزائي في عقد مدرب المنتخب الجديد
» القبض على ضابطين بتهمة الرشوة
» روسيا: نمد الجيش المصري بأحدث الأسلحة
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
» تأجيل محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال السيسي
» بالصور.. إنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان