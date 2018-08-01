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مذكرة تفاهم بين «بارك أفينيو مول» و«كاد» لتشغيل وإدارة المول

مال وأعمال

توقيع مذكرة تفاهم بين «بارك أفينيو مول» و«كاد» لتشغيل وإدارة المول
توقيع مذكرة تفاهم بين «بارك أفينيو مول» و«كاد» لتشغيل وإدارة المول

خالد الشرقاوي

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وقع اتحاد شاغلي «بارك أفينيو مول» اتفاقا مبدئيا بمذكرة تفاهم مع شركة «كاد» المتخصصة في مجال إدارة المراكز التجارية في مصر يتم بموجبه إدارة وتشغيل وتأجير الوحدات بالمول خلال 3 أشهر تمهيدا لعقد نهائي خلال الفترة المقبلة، ليشكل بذلك إضافة نوعية للاقتصاد المصري، ويوفر مئات فرص العمل للشباب، ويسهم في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى التوسع في الاستثمار محليا.

من جانبه، قال عمرو دراز رئيس اتحاد الشاغلين إن «بارك أفينيو مول» يقع في مدينة الشيخ زايد على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ويتميز بسهولة الوصول إليه فهو يبعد 30 دقيقة فقط من وسط العاصمة القاهرة.

وأضاف: قطعنا شوطا طويلا من أجل تشغيل المول الذي يضم 600 محل تجاري و100 وحدة إدارية، بعد أن واجه المشروع صعوبات وتحديات في السابق، تم التغلب عليها وتذليلها والانطلاق إلى مرحلة اسناد إعمال التطوير إلى شركة استشارية متخصصة ورائدة في هذا المجال.

وأوضح أن التشغيل الكامل للمول سوف يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل دائمة على الأقل وهو ما يصب في صالح الشباب المصري.

وفي السياق، قال الدكتور فخري الفقي الخبير السابق بصندوق النقد الدولي وأمين صندوق اتحاد الشاغلين إن ما تم انجازه اليوم هو خطوة على الطريق الصحيح، وفي صالح الاقتصاد المصري، حيث إن المول يتسم بإمكانيات كبيرة ويتمتع بتفاصيل زخرفية غنية وموقع استراتيجي، يؤهله للانطلاق في أقل فترة زمنية ممكنة بعد تعطل دام لفترة طويلة.

وأضاف: نتمنى أن يستفيد الشعب المصري كله من هذا الصرح الاقتصادي، وتحدث انتعاشة في المنطقة تتحرك معها عجلة التنمية والتطوير العمراني بالإضافة إلى انتعاشة في منطقه الشيخ زايد و محيطها في مجال التسوق.

وفي الختام، قال المستشار حرب صابر محمود عضو اتحاد الشاغلين: بدأنا مرحلة جديدة من التعاون المثمر وحان الوقت ليجني الملاك ثمار عائدات استثماراتهم، ويضخوا المزيد منها في شرايين الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على الجميع.


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