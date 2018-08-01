شقيق باسم عودة ينفي إعدامه

01 أغسطس 2018 - 09:44 م

نفى بهاء عودة شقيق الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق ، ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول صدور حكم يقضي بإحالة أوراق عودة إلى المفتي .

وقال شقيق عودة في بيان له :"اتصالات ورسائل كثيرة تسأل عن أحكام صدرت بالإعدام ضد أخي الدكتور باسم عوده، أولا : خالص الشكر لكل من يسأل عن أخى".

وأضاف :"ثانيا : لم يصدر ضد أخي أى حكم بالإعدام وننتظر حكم طعن أحداث مسجد الاستقامة في 12 أغسطس وفض رابعه فى 8 سبتمبر ( والحد الأقصى هو المؤبد نظرا لصدور أحكام سابقه ) وقبل كل ذلك ننتظر حُكم الله وهو خير الحاكمين".