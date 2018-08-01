  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:57 م
بحث متقدم
التعليم الحكومي

"التعليم" تكشف حقيقة تأجيل الدراسة

محمد سمير

الفيديو الذي قضى على مستقبل العميد محمد سمير

صورة الصحيفة

صحيفة أردنية: «مش أحسن ما نبقى زي مصر والعراق»

الفنان محمد شرف في سرير المرض

محمد شرف يوصي «قيادي إخواني» بالصلاة على جثمانه

انتحار

4 أسباب وراء تعدد حالات انتحار الشباب

الإعلامي خيري رمضان

«السيسي» يبعد «خيري رمضان» عن ماسبيرو

سلطان

«سلطان» يكشف تفاصيل تورط ضباط يوليو في عمليات إرهابية

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات

المحكمة الدستورية ترفض «الضريبة العقارية»

زرع قرنية

«قرنية» متوفى قصر العيني تعيد تجارة الأعضاء إلى الواجهة

ميناء قبرص

سفير إسرائيلي: حل مشكلة غزة يكمن في قبرص

الفيديو الذي قضى على مستقبل العميد محمد سمير

آخر الأخبار

محمد سمير
محمد سمير

المصريون

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يبعد «خيري رمضان» عن ماسبيرو

#

أول رد من المنتخب على الفعل المشين لـ«سعد سمير»

#

جبريل يشن هجومًا على الإعلام ويصفه بـ"الفاحش والمفسد"

#

حبس زوجة نجل سامي عنان

ظهر العميد محمد سمير، المتحدث السابق باسم القوات المسلحة في مقطع فيديو بينما كان يلقي محاضرة، اعتبرها البعض السبب في القضاء علي مستقبله الإعلامي والسياسي.

والمحاضرة التي كان يلقيها سمير في أكاديمية "الداعية المعاصر"، التي يديرها الدكتور علي جمعة المفتي السابق، كان يدير فيها حوارًا مفتوحًا مع المشاركين فيها، الأمر الذي فسره معلقون على أنه يقدم نفسه في أوساط الإسلاميين بطريقة مثيرة لانزعاج السلطة الحالية.

وكان سمير نشر مقالاً بموقع "فيتو" تحت عنوان "النموذج الفاشل" يشكو فيه من التضييق الذي يمارس على الفضاء الإعلامي في مصر.

وشكا المتحدث العسكري السابق من إسناد المناصب الإعلامية إلى أهل "الثقة" على حساب أهل الكفاءة، الأمر الذي يفسر من وجهة نظره أسباب فشله وانعدام ثقة المصريين فيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سامسونغ الأولى في سوق هواتف المحمول
» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وتشيلسي
» «الإعدام».. عقوبة قاتل طلبة تمريض الأزهر
» نادر السيد يتوعد مدرب المنتخب الجديد
» سرقة قرنية ضحية«قصر العيني».. جريمة أم حق قانوني؟
» نيابة الغردقة تعدم 4 أطنان لحوم وأسماك لعدم صلاحيتها
» بالفيديو.. الإنتاج الحربي يحقق أول فوز في موسم 2019
» تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية
» النائب العام يتابع سير تحقيقات مقتل الانبا إبيفانيوس
» قيمة الشرط الجزائي في عقد مدرب المنتخب الجديد
» القبض على ضابطين بتهمة الرشوة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان