» سامسونغ الأولى في سوق هواتف المحمول

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كشفت تقرير امريكي ان نسبة مبيعات أجهزة الهواتف النقالة قد بلغت 342 مليون جهاز حول العالم خلال النصف الأول من 2018.

وذكرت قناة "الحرة" ان أرقام مؤسسة "آي دي سي" الأميركية تظهر تراجعا طفيفا في المبيعات عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2017، حين بلغت المبيعات 348 مليون جهاز.

وحافظت أجهزة سامسونغ (Samsung ) على صدارتها في سوق الخليوي بحصة تبلغ 21 في المئة، وبعدد إجمالي بلغ 71.5 مليون جهاز، فيما بلغت أرباح الشركة مع نهاية النصف الأول من العام حوالي 10 مليارات دولار.

وتراجعت مبيعات آبل إلى المرتبة الثالثة، إذ استحوذت أجهزة هواوي (Huawei ) على مكانها ببيع 54 مليون جهاز وبحصة سوقية بلغت 16 في المئة.

وباعت آبل (Apple) 41 مليون جهاز وبحصة سوقية بلغت 12 في المئة، فيما بلغت أرباح آبل مع نهاية النصف الأول من 2018 حوالي 11.5 مليار دولار.

وبلغت مبيعات أجهزة أجهزة شياومي (Xiaomi ) وأوبو (OPPO ) ما يناهز الـ 61 مليون جهاز، وبحصة سوقية 18 في المئة.

ومؤسسة "آي دي سي"، هي جهة بحثية في ولاية ماساتشوسيتس، وتعنى بأسواق الاتصالات في أكثر من 110 دولة حول العالم.


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