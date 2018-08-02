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بالصور.. إحالة 16 من العاملين بالصحة والزراعة بكفرالزيات للتحقيق

قبلي وبحري

إحالة 16 من العاملين بالصحة والزراعة بكفرالزيات للتحقيق
إحالة 16 من العاملين بالصحة والزراعة بكفرالزيات للتحقيق

محمد عبدالناصر

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قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، بمحافظة الغربية اليوم الخميس، إحالة 16 من العاملين بمنشآت تابعة للصحة والزراعة للتحقيق بالشئون القانونية بسبب عدم الانضباط الوظيفى.

جاء القرار على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس مدينة كفرالزيات على المنشآت الخدمية  أمس الأربعاء  بقرى أبوالغر وقصر نصر الدين وكفرالأشقر للوقوف على مدى الانضباط الإدارى وإنهاء خدمات ومصالح المواطنين والتعرف على المشكلات والسلبيات للتغلب عليها.

ورصد " شعلان" عدم تواجد 6 أطباء و4 إداريين بالوحدة الصحية بقرية أبوالغر وعدم تواجد 3 أطباء بالوحدة الصحية بقرية قصر نصر الدين وعدم تواجد 3 موظفين من قوة العاملين بالجمعية الزراعية بقرية كفر الأشقر فأصدر قراره المتقدم.





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