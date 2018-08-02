» "الأرصاد": طقس اليوم حار

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تشهد محافظات الجمهورية اليوم الخميس طقس صيفي حار، حيث تبلغ درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة العظمي 37 مئوية أثناء فترة النهار، تقل بشكل ملحوظ خلال فترة المساء بنسبة 11 درجات مئوية عن درجة الحرارة العظمي لتكون في فترة الليل 26 درجة مئوية، وبذلك تكون درجة الحرارة اليوم في محافظة القاهرة في غير معدلها السنوي الطبيعي.

ويشير بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، الى انه يتوقع حالة الطقس على محافظات جمهورية مصر العربية بصفة عامة على النحو التالي:-

يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


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