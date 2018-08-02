مجدي عبد الغني يصرخ بعد تدوينة صادمة عن "أجيري"

02 أغسطس 2018 - 06:51 ص

انفعل الكابتن مجدي عبد الغني - عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم - على الصحفي الرياضي أحمد عبد الباسط بعد كشف معلومات صادمة عن خافيير أجيري - مدرب منتخب مصر الجديد - ودور "عبد الغني" في التعاقد معه .



وقال "عبد الباسط" في تدوينة حققت رواجًا كبيرًا عبر "فيس بوك" : "اتحاد الكرة كلف مجدي عبدالغني وحازم إمام عضوا المجلس إنهم يتفاوضا مع أجيري ويعرضا على المجلس ما توصلا إليه وخصوصا موضوع التلاعب والمراهنات المتهم فيه أجيري وبعد كدا الإعلان يكون من خلال المجلس .. قوم إيه كابتن مجدي على الساعة 2 وهو مجتمع مع أجيري أعلن لجميع وسائل الإعلام إنه تم توقيع العقد لمدة 4 سنوات ".



وأضاف: "طيب الأعضاء اللي منتظرين يسكتوا... لا طبعا ... في الوقت ده هاني أبوريدة كان في الاتحاد الأفريقي ولما عرف اللي حصل ذهب للمكان اللي فيه اجيري لأن الأعضاء اتصلوا اشتكوا ليه فقال اروح أنا علشان يبقى الإعلان من ناحيتي وامتص غضب الأعضاء تجاه مجدي .. طيب كدا الموضوع خلص ... لا .. الأعضاء قالوا اجتماع طاريء لأن اصلا مفيش عقد اتوافق عليه علشان مجدي يعلن .. طيب والأعضاء فيما بينهم قالوا ايه (قالوا ان مجدي عبدالغني ورطهم بالإعلان عن التعاقد لأنه صاحب ممدوح عيد اللي كان موجود في الجلسة ووكيل أجيري مع سلجادو فبالتالي مجدي قطع الفرصة على المجلس إنه يرفض التعاقد مع أجيري أو أنه يدخل في تفاوض مع مدرب اخر"



وأضاف: "السؤال هنا ... كابتن مجدي جامل وكيل المدرب المتهم بالتلاعب والمراهنات على حساب مين ولحساب مين وايه المقابل ؟".



واستضاف برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش الصحفي أحمد عبد الباسط لكي يتحدث أكثر عن تدوينته ، وحينها دخل مجدي عبد الغني في مداخلة هاتفية متهمًا "عبد الباسط" بعدم مراعاة ضميره .



وأضاف: "ممدوح عيد حضر الجلسة مع أجيري لأنه واحد صاحبه مش لأنه وكيله زي ما أنت بتقول .. وأنا معرفش أجيري دة ومكانش اختياري الأول .. وبعت رسالة لأعضاء اتحاد الكرة أبلغهم إننا تعاقدنا معاه لما تم التعاقد " .. فرد "عبد الباسط" : "بس الأعضاء موافقوش أصلا على فحوى الرسالة ولو عندهم يطلعوا يقولوا دة".



وتطور الخلاف بين "عبد الباسط" و "عبد الغني" إلى اتهام الثاني للأول أنه يثير زوبعة ضده لأنه رفض أن يظهر معه في برنامج رياضي يقدمه عبر الإذاعة ليرد "عبد الباسط" أنه لا يعمل في الإذاعة من الأساس ، واتهم "عبد الغني" أنه لم يكن يملك الأخلاق اللازمة بعد أن أصر على استكمال دوره في اتحاد الكرة بعد اتهامات مالية طالته ، ليرد عبد الغني: "أنت مش هتقولي أعمل ايه ومعملش ايه .. هو أنا محتاج أسرق تريننج .. أنت عارف أنا مين وابن مين " .. فرد "عبد الباسط" : "بلاش النغمة دي يا كابتن مجدي لأن ما خفي كان أعظم .. ياريت تقولي العربية اللي مختفية في اتحاد الكرة راحت فين" .. ليصرخ مجدي عبد الغني ويهتف أكثر من مرة : "انت كاره .. كااره وعشان كدة بتقول كلام مش مظبوط .. لما أنت اللي تكتب خبر غلط يبقى تستقيل".



ليتدخل الإعلامي معتز الدمرداش وينهي الحوار بالخروج لفاصل .



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