» شاهد .. "القرود" تضع رئيس لبنان في موقف محرج

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عون
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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العماد عون

فجر القرود

تعرض الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون لموقف محرج بعد قيامه باستبدال كلمة "الجرود" بكلمة "القرود" في عرض عسكري خاص بجيشه .

وفي التسجيل الذي يظهر أحد الضباط خلال حفل تخريج دفعة من ضباط الجيش اللبناني من المدرسة الحربية وهو يطلب من الرئيس اللبناني إطلاق اسم "فجر الجرود" على الدورة العسكرية الجديدة، ليوافق عون على الطلب بزلة لسان، حيث قال: فلتسمى دورتكم دورة فجر القرود".

 

 

 

وأثارت زلة اللسان للرئيس اللبناني موجة سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "فجر القرود" الذي سجل الأعلى وصولا في لبنان، فيما علق عدد من السياسيين اللبنانيين في محاولة للدفاع عن عون، كما تدخل مناصرو التيار الوطني الحر الذي أسسه عون لمهاجمة كل من يسخر منه.

الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، علق على زلة اللسان بتغريدة في حسابه على تويتر وقال إن الرئيس عون "أسيئ فهمه عندما خرج بتلك التسمية لدورة الجرود، فهو استوحى من خطابي في ساحة الحرية عام 2006 وقصد أن الجيش اللبناني يملك رجالا تقتحم الجرود وتقتل وتهزم قرود داعش وبشار"، في إشارة إلى رئيس النظام السوري.

 

 

 

 

— Iman Matar??? (@ImanMatar5) August 1, 2018

 

 

It's legal to say #fajr_al_qouroud#فجر_القرود pic.twitter.com/zpL7GFp6Sf

 

 

 

— Mahdi Mansour (@Mahdi_Mansour) August 1, 2018

 

 

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