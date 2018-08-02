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سرقة جائزة "نوبل" للرياضيات من عالم "كردي"

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وسام فيلدز
وسام فيلدز

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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جائزة نوبل للرياضيات

تعرض عالم رياضيات من أصل كردي لموقف غريب ، حيث قام مجهولون بسرقة وسام فيلدز الذي يطلق عليه عالميا (جائزة نوبل للرياضيات) بعد حصوله عليه بشكل رسمي في ريو دي جانيرو .

وقال منظمو الحفل إن كوجر بيركار، وهو لاجئ كردي من إيران يحاضر في جامعة كمبردج، وضع الوسام الذهبي الذي تبلغ قيمته نحو أربعة آلاف دولار في حقيبة، وأدرك بعد ذلك بقليل أنها سرقت.

وعثر مسؤولو الأمن في مركز مؤتمرات ريوسينترو على الحقيبة الخاوية في جناح قريب. وراجعت الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وحددت هوية اثنين تشتبه فيهما.

وقال المنظمون في بيان: "يأسف المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات بشدة لاختفاء حقيبة عالم الرياضيات كوجر بيركار، التي كانت تحوي وسام فيلدز الذي تسلمه في الحفل صباح اليوم".

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها حفل تسليم الجوائز، التي تمنح كل أربع سنوات، في نصف الكرة الجنوبي.

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