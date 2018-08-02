الإبراشي يهاجم سيدتين تم التحرش بهما بضراوة .. ما السر؟

02 أغسطس 2018 - 08:24 ص

شن الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - هجومًا شرسًا على سيدتين وقعتا ضحية لـ"سفاح روض الفرج" الذي كان يتحرش بالنساء باستخدام آلات حادة .



وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" : "التسامح لابد أن يكون له حدود .. صدر قرار بالإفراج عن سفاح روض الفرج الذي عرضنا له لقطات يعتدي على السيدات ، ومنهم سيدة وفتاة قدمتا بلاغ .. وتم القبض على المتهم .. لكن المؤسف أن السيديتن تنازلتا عن البلاغ وبالتالي انقضت الدعوى الجنائية".



وتابع: "لا يمكن أن تتنازل عن قضية بهذه الخطورة لأن تنازلك سوف يؤدي لإيذاء آخرين فضلًا على أن الردع العام في المجتمع لم يتحقق و حينها سيقول كل متحرش إنه بإمكانه فعل أي شيء ثم التصالح مع المجني عليهن وينتهي الأمر".



واستدرك: "من خبرتي في العمل الصحفي والإعلامي فإن التصالح في مثل تلك الحالات لا يخرج عن 3 احتمالات ، الأول أن تتعرض الضحايا للتهديد من أسرة المتهم وبالتالي الجميع يشتري (دماغه) ويتنازل ، بينما في الحالة الثانية يتنازل البعض مقابل المال ، وفي الحالة الثالثة يتنازل البعض بدعوى التسامح لكن التسامح لا يمكن أن يصل لهذا الحد".



