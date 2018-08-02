أشياء ستختفي من حياتنا قريبا .. أبرزها "الريموت" ومفتاح الشقة

02 أغسطس 2018 - 08:29 ص

سلط موقع "برايت سايد" الأمريكي الضوء على الأشياء التي سوف تختفي من حياتنا خلال العشرين سنة القادمة بفعل التقدم التكنولجي .



وتأتي هذه الأشياء كالتالي:



المرايا الجانبية

أعلنت شركة "أودي" الألمانية عن نيتها إطلاق سيارات دون مرايا جانبية في 2019، وقريبا سوف تتبعها العديد من الشركات الأخرى، حيث ستحتوي جميع السيارات على كاميرات مدمجة، وسيحذر نظام القيادة الذكي السائق في حالة وجود أي خطر.

نظام التحكم عن بعد

مع دخول تقنية "البيوت الذكية" إلى حياتنا اليومية، أصبحت الحاجة لنظام تحكم ذكي ملحة، ولهذا بدأت الشركات باستخدام تطبيقات على جهاز لوحي أو هاتف ذكي للتحكم، بالتالي سرعان ما ستقل حاجتنا لاستخدام عناصر التحكم عن بُعد التقليدية.

النقود وبطاقات الائتمان

أجرت شركة "تسيس" للخدمات المالية دراسة استقصائية لتحديد طريقة الدفع الأكثر شيوعا، ووجدت أن 120 شخص من أصل 1000 شملهم الاستطلاع فضلوا استخدام النقود التقليدية، بينما اختار الباقون بطاقات الائتمان.

ولكن عمر بطاقات الائتمان يقترب من نهايته، حيث يمكنك بالفعل الدفع باستخدام "الساعات الذكية" والهواتف الذكية وغيرها من الأدوات.

وسيتمكن الناس قريبا من استخدام تقنية جديدة مقدمة من "ماستر كارد"، تعتمد على القياسات الحيوية مثل بصمة الأصبع، والتعرف على الوجه عبر التقاط صورة سيلفي للشخص، ومن خلالها يتم التعرف عليه، وخصم المبلغ المترتب عليه، ومن المتوقع أن تنطلق في أوروبا بشهر تشرين

الثاني/ نوفمبر 2018.

المفاتيح

سننسى بعد 20 عامًا فقط كيف تبدو مفاتيح الأبواب العادية لمنازلنا أو سياراتنا، وصحيح أن تقنية التشغيل عبر زر الضغط في السيارات لا تعدّ جديدة، ولكن تخيل أنك ستتمكن من فتح شقتك

باستخدام تطبيق على هاتفك، أو أمر صوتي، أو باستخدام القياسات الحيوية.

الأسلاك

سيتخلص المستخدمون قريبا جدا من أسلاك أجهزة الشحن والسماعات المزعجة، حيث سيتمكنون من استخدام موجات الراديو وشبكة Wi-Fi لشحن أجهزتهم، ولن تحدث الأسلاك المزعجة فوضى في منازلهم أو حقائبهم بعد الآن.

الحقن

يتوقع أن تختفي الحقن في المستقبل، وسيحل محلها نوع جديد من التكنولوجيا، حيث توصل العلماء إلى خيارين؛ "الحقن النفاث والكبسولات".

حيث سيكون هناك كبسولات تحتوي على أبر صغيرة، وتقوم بحقن السوائل عبر الجلد بسرعة فائقة جدا، وتنقل الدواء لمجرى الدم؛ لكي يمتصه الجهاز الهضمي.

خدمات التوصيل



شهدنا خلال السنوات الأخيرة العديد من التجارب مع الطائرات دون طيار في مجال تسليم البضائع من أجل استبدال موظفي التسليم، ويكتسب هذا النوع من خدمة التوصيل شعبية كبيرة، ويمكننا افتراض أن الصناديق الطيارة ستصبح شيئًا قريبًا.

التواقيع

يلعب الورق حاليا دورًا ثانويا في كثير من التعاملات، كما أصبحت الأنظمة البيومترية منتشرة على نطاق واسع، حيث يمكن للهواتف الذكية وأجهزة الصراف الآلي التعرف على الأشخاص من خلال خاصية التعرف على الوجه، وأيضا سوف تختفي التوقيعات كما نعرفها، وكذلك بفضل تقنية التعرف على الوجه يكفي إلقاء نظرة على كاميرا هاتفك لتثبت أنك وقعت على معاملة ما.

الأكياس البلاستيكية

يستغرق الأمر مئات السنين لتتحلل أكياس البلاستيك، لهذا السبب حظرت العديد من الدول استخدامها، وتشجع المواطنين على استخدام خيارات أخرى للتعبئة، على سبيل المثال يمكننا استخدام أكياس النسيج التي لا تسبب أي ضرر للبيئة.

فأرة الحاسوب

ستحل قريبا التقنيات التي تسمح بأداء مهام مختلفة باستخدام لمسة اليد أو حركة العين محل الأشياء المألوفة، وستكون فأرة الكمبيوتر واحدة منها، ولن نرى المؤشر الصغير على الشاشة أو الأسلاك أو البطاريات الضعيفة مستقبلا.