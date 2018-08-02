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رجل ينتحر أمام 2300 شخص دون أن ينقذه أحدهم

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أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فيس بوك

رجل ينتحر

وثق مواطن هندي لحظات انتحاره عبر فيديو بث مباشر خاص بـ"الفيس بوك" دون أن يحرك أحد من متابعيه ساكنًا لإنقاذه .

المواطن الهندي أميت شوهان، 27 عاما، نشر فيديو مباشر عبر صفحته وهو يقوم بشنق نفسه، أمام نحو 2300 مشاهد، قالت السلطات الهندية إنهم لم يحركوا ساكنا، ولم يقدم أي منهم بلاغا.

 

واستمر الفيديو نحو ثلاث دقائق، بحسب موقع "timesofindia".

 

اللافت أن أسرة شوهان لم تبلغ الشرطة بانتحاره، بل قام الجيران والأصدقاء بالاتصال بالسلطات المحلية في مدينة "Pataudi".

 

وذكرت الشرطة في بيانها أن شوهان كان عاطلا عن العمل، وأصيب بإحباط كبير بعد فشله بالالتحاق بالجيش.

 

فيما ذكرت عائلته أنه كان عدوانيا، وثار خلاف حاد بينه وبين زوجته قبل ليلة من انتحاره.

 

وما أثار الجدل أيضا قيام الأسرة بإحراق جثة ابنها قبل وصول أجهزة الأمن، ورفضت العائلة تسجيل أي شكوى في الحادثة.


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