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نجم منتخب المغرب يقتل مواطنًا .. والمحكمة تقضي بسجنه

الرياضة

أمين حارث
أمين حارث

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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أمين حارثة

قضت محكمة مغربية ، أول أمس الثلاثاء ، بسجن نجم المنتخب المغربي أمين حارث 4 أشهر وتغريمه ما يقرب من 800 يورو بتهمة قتل مواطن خطأ في حادث سيارة بالمدينة الحمراء ، وأوقفت تنفيذ الحكم .

وكان الدولي المغربي حامل الجنسية الفرنسية ولاعب شالكه وصيف الدوري الالماني، قد صدم مواطنا في مراكش أثناء تمضيته إجازته السنوية في بلاده، بعد عودته من روسيا حيث شارك مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم.

ووفق تقارير صحفية مغربية فإن حارث (21 سنة) أطلق سراحه بعد الحادث بكفالة مالية واستعاد جواز سفره، والتحق بناديه الألماني منتصف تموز/يوليو الماضي، تحضيرا لخوض الموسم الجديد في "البوندسليغا".
وكانت إدارة شالكه قد أكدت، في تصريح لها، بأن لاعبها، استعاد توازنه النفسي، ويحظى بدعم أسرته وكذلك مكونات ناديه.

وكان حارث قد استهل مسيرته محترفا في 2012 مع نانت الفرنسي، قبل انتقاله صيف 2017 الى شالكه الألماني بعقد مدته أربعة أعوام.

وسبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة وأحرز معه بطولة أوروبا في 2016، قبل اختياره تبديل جنسيته في (فيفا) واللعب لمنتخب "أسود الأطلس" في 2017.



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