أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 أغسطس.

وسجل الدولار 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى 23.6752 جنيه للشراء، و23.8115 جنيه للبيع، والفرنك السويسرى 17.9251 جنيه للشراء، و18.0347 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.7462 جنيه للشراء، و2.7642 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريـال السعودي 4.7581 جنيه للشراء، و4.7851 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 58.9533 جنيه للشراء، و59.3417 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 4.8547 جنيه للشراء، و4.8832 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الأردني نحو 25.0675 جنيه للشراء، و25.2848 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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