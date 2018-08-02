» بالفيديو.. راكب يلتقط لحظات سقوط طائرة

02 أغسطس 2018 - 09:29 ص

أخمدت السلطات المكسيكية النيران عقب اندلاعها في طائرة تابعة لشركة أيرومكسيكو حيث سقطت عقب إقلاعها بقليل.

وأقلعت الطائرة من مطار جوادالوب فيكتوريا الدولي في دورانجو بشمال المكسيك.

وتمكن أحد الركاب من تسجيل مقطع فيديو للحظات الصدمة والهلع التي عاشها الركاب الذين تدافعوا، محاولين النجاة.

وأسفر سقوط الطائرة عن إصابة نحو 85 شخصا، بعضهم حالته خطيرة، لكن السلطات قالت إنه لم يسقط قتلى في الحادث.

وعزت الشركة المُشغّلة لمطار دورانجو الحادث إلى سوء الأحوال الجوية، مستشهدة في ذلك بتقارير أولية.

وكتب وزير الاتصالات والنقل المكسيكي غيراردو رويس إسبارسا، على تويتر، أن الطائرة، المتوسطة الحجم، كانت ممتلئة تقريبا بالركاب، إذ كان على متنها 97 راكبا، وطاقم من 4 أفراد عندما سقطت في نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي "21:00 بتوقيت غرينتش".

وأظهرت صور تلفزيونية بدن الطائرة وقد لحقت به أضرار شديدة، وعمودا من الدخان يتصاعد.

وقال المتحدث باسم وكالة الحماية المدينة بالولاية أليخاندرو كاردوسا للتلفزيون المحلي إن الطائرة هبطت اضطراريا على بعد 10 كيلومترات من المطار بعد قليل من إقلاعها.

وقال خبير في مجال الطيران إن ركاب الطائرة يتمتعون بفرص أفضل للبقاء على قيد الحياة بسبب بناء الطائرات الأكثر متانة.

وأكد أدريان يونج، المحقق في السلامة الجوية من شركة الاستشارات "تو 70" ومقرها هولندا، إن معدلات النجاة "أعلى من أي وقت مضى"، وهذا جزئيا سببه أن "الطائرات أصبحت أمتن من أي وقت مضى".

وأضاف أن محاصرة الناس بين المقاعد والأرضيات المنهارة أصبحت الآن أقل احتمالا، لا سيما إذا كانت الطائرة مستوية وسقطت على أرض مستوية، كما حدث للطائرة التي سقطت في شمال المكسيك بحسب "أسوشيتد برس".

لكنه قال إنه "من السابق لأوانه التكهن بسبب سقوط تلك الطائرة".

وقالت السلطات إنه لم تحدث وفيات بين 103 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بل تعرض العشرات لإصابات أغلبها طفيفة.

ونجا جميع ركاب الطائرة بأعجوبة، بعد سقوطها إثر وقت قليل من إقلاعها في ولاية دورانجو شمالي البلاد في اتجاه مكسيكو سيتي.

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