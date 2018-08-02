خطأ فادح لضيف الإبراشي على الهواء

02 أغسطس 2018 - 09:42 ص

وقع أشرف حريبة، معالج بالعصا، في خطأ طبي فادح على الهواء، خلال حديثه عن طرق علاج أمراض الظهر بـ"العصا".

وأكد "حريبة" خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أنه يسير بـ"العصا" على ظهر المريض ويقوم بعدة حركات بها حتى تزول تلك الآلام.

وقال المعالج بالعصا: "بيبقى فيه سائل منوي في الغضروف، أحيانًا لا يصل للغضروف بالكامل فيؤدي إلى حدوث أمراض عرق النسا وغيرها من الأمراض" .

وأثار هذا الأمر استعجاب وسخرية ضيوف الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء، مؤكدين أن هذا الأمر بمثابة مهزلة وأن هذه المادة تدعى سائل هلامي وليس "منوي".

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