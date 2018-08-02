فنان شهير يسجل القرآن داخل إستوديو مشاري

02 أغسطس 2018 - 09:45 ص

قام القاريء والمنشد الديني مشاري راشد بنشر مقطع فيديو يظهر الفنان الكويتي نبيل شعيل وهو يتلو سورة الرحمن وتسجيلها داخل الاستوديو الخاص بمشاري.

وأضاف مشاري راشد في تدوينة مصغرة علي حسابه علي تويتر نبيل شعيل في ستديو مشاري راشد العفاسي يقرأ سورة الرحمن.. ألا بذكر الله تطمئن القلوب .

من جانبه علق الكاتب يوسف فيصل العتيبي نبيل شعيل في استوديو العفاسي يقرأ سورة الرحمن خطوه وايد حلوه وصوت لا يختلف عليه اثنين .زعسى الله يوفقكم و يأجركم و نتمى تكون في اكثر من هالأشياء الطيبه.

فيما أضافت مصادر صحفية أنه قريبا سيتم إصدار لنبيل شعيل يتضمن تلاوة عطرة لسورة الرحمن.

الفيديو: