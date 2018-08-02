الضرائب العقارية تفجر مفاجأة عن الوحدات السكنية

02 أغسطس 2018 - 10:09 ص

أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن مصلحة الضرائب لم تحجز علي أى وحدة سكنية لم تدفع الضريبة العقارية، مؤكدًا أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن هذا الأمر عارية تمامًا عن الصحة

وأضافت "حسين" خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الضرائب العقارية تقوم بتشكيل لجنة لتحديد أسعار الوحدات السكنية وفقًا لسعر السوق.

وأشارت "حسين" إلى أن الوحدات أقل من 2 مليون جنيه معافاة من الضرائب العقارية وعلى المواطنين التقدم بطلب إعفاء على تلك الوحدات.

وأوضحت "حسين"، أن قانون الضريبة العقارية تقوم فلسفته على حصر كل العقارات الموجودة في مصر .