» تعرف طاقم حكام مباراة الأهلي و«الدراويش»

محمد عبد الحارس
أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح أسماء حكام مباريات ختام الجولة الأولى من عمرة مسابقة الدوري الممتاز.
فتم اختيار الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي حامل اللقب وصيفه الموسم الماضي الإسماعيلي ويعاونه سمير جمال وعبد الفتاح عريشة، وحسن السندبيسي حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكماً خامساً.
فيما يدير مباراة الجونة الصاعد حديثا ومنافسه المصري البورسعيدي، طاقم مكون من محمد معروف ويعاونه سامي هلهل واحمد لطفي، وإسلام أبو شنب حكماً رابعاً، وكل من محمد عباس قابيل ومحمود رشدي حكماً خامساً.
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