» تفاصيل تعذيب طفل بالمياه الساخنة بالطالبية

02 أغسطس 2018 - 10:19 ص

تقدمت ربة منزل ببلاغ ضد والد زوجها بالطالبية، تتهمه فيها بتعذيب نجلها بالجلد والمنع من الطعام والحرق.

وقالت الزوجة في بلاغها، إن حماها استغل غياب زوجها وسفره فى الخارج وقام بخطف ابنها لإجبارها على الرجوع للمنزل طمعًا فى الأموال التى يرسلها لنا وبعدها قام بمعاقبة الصغير بحرقه بالمياه الساخنة.

وأضافت الزوجة أن والد زوجها حجزها ومنعها من المغادرة وعنفها بسبب خلاف نشب بينهما وقام بالتعدى على طفلها الصغير البالغ من العمر 4 سنوات بالحرق بالمياه الساخنة وإثر صراخها قام الجيران بطلب الشرطة ليتم اصطحابهما المستشفى.

يذكر أن الزوجة أقامت طلبًا لتسوية المنازعات لطلب الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة بإمبابة.