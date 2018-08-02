تدريبات تأهيلية واستشفائية للاعبي الزمالك

02 أغسطس 2018 - 10:25 ص

قاد شيخ بوزيان مدرب الأحمال بفريق الزمالك، تدريبات تأهيلية واستشفائية للاعبي الفريق الذين شاركوا في لقاء بتروجت أول أمس بالدوري.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا فى المباراة، فقرة أولى تأهيلية بالجرى الخفيف حول الملعب لمده 20 دقيقة، وبعدها توجه اللاعبون إلى جمانيزيوم النادي لأداء التدريبات الاستشفائية.

على الجانب الآخر أدت المجموعة التي لم تشارك باللقاء تدريبات تأهيلية بدنية بالكرة تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد.