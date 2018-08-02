داعية تطالب "السيسي" بإصدار هذا القانون

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طالبت الداعية الإسلامية ملكة زرار، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون يلزم المستشفيات بإجراء تحليل الحمض النووي المعروف بـ"DNA " للمواليد الجدد.

وقالت "زرار" خلال لقائها ببرنامج "عم يتساءلون" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، إن هذا التحليل يجب أن يكون إجباري علي كل المواليد الجدد ويلتزم به الوالدين.

وأكدت الداعية الإسلامية أنها تطالب بإصدار هذا القانون منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب كثرة انتشار الأبناء غير الشرعيين.

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