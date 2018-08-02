» "محمود حسين" أكبر عميل في تركيا

02 أغسطس 2018 - 10:28 ص

شن الإعلامي والقيادي الإخواني المتواجد في تركيا صابر مشهور هجومًا عنيفًا لأول مرة على محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين.

واتهم مشهور من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي محمود حسين بأنه أكبر عميل داخل جماعة الإخوان المسلمين في اسطنبول، وأنه وراء وقف التظاهرات لمدة 5 أعوام على التوالي داخل تركيا ضد السلطة الحالية في مصر، لأجل عودة مرسي، بحسب قوله.

وأضاف أن حسين هو الوحيد من مكتب الإرشاد الذي سافر قبل الإطاحة بمرسي في عام 2013 بدون إذن من مكتب الإرشاد، وحينما سئل عن سبب خروجه قال إنها زيارة عائلية.

كما أنه طالب أنصار مرسي في إسطنبول بالكف عما يعرف بـ"الثورة" لإعادة مرسي، ما تسبب في هجوم شديد عليه من قبل أنصار مرسي في العاصمة التركية، وكان أشهر من تصدي له بحسب تصريحات مشهور، هو القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار، الذي قام محمود حسين بإيقافه وفصله من جماعة الإخوان.

وواصل مشهور هجومه على حسين قائلا إنه غير معترف فيما يعرف بالثورة لأجل مرسى، وأنه بحسب حسين هي "فورة" وليست ثورة، وعندما سئل عن الذين ماتوا في التظاهرات قال: "ميموتوا ..هيدخلوا الجنة"، بحسب وصفه.

وتساءل لماذا لا يقوم الأمين العام لجماعة الإخوان ويعلن للعالم ما يبوح به داخل المجالس الخاصة، لافتا إلي أن نظام محمود حسين هو "نظام العبيد".