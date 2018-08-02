» بالأسماء أكبر 10 شركات في تركيا

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أظهرت دراسة أعدتها مجلة "كابيتل"، من خلال تقييم 500 شركة بتركيا، وجاءت علي التوالي أفضل 10 شركات ، حيث ظهرت الدراسة احتلال شركة "توبراش" المرتبة الأولى، حيث بلغ ربحها الإجمالي 53 مليارا و948 مليونا و110 ليرات (تعادل 11 مليار دولار تقريبا)، ويوجد مقرها الرئيسي في ولاية كوجة إلي، ويعمل فيها نحو 5 آلاف و816 موظف، وتعمل في قطاع الطاقة .

وجاءت الخطوط الجوية التركية في المرتبة الثانية خلال العام الماضي، والمرتبة الثالثة خلال عام 2016، حيث بلغ ربحها الإجمالي نحو 39 مليارا و779 مليون ليرة (تعادل 8 مليارات دولار تقريبا)، ويعمل فيها نحو 30 ألفا و453 موظف .

واحتلت شركة "بترول أوفيسي" المرتبة الثالثة، حيث  بلغ ربحها الإجمالي 38 مليارا و515 مليون ليرة (تعادل نحو 7 مليارات دولار تقريبا)، ويعمل فيها نحو 844 موظف .

وسجلت شركة "أوبيت بيترولجولك" في البترول، المرتبة الرابعة،  وبلغ ربحها الإجمالي نحو 28 مليارا و391 مليون ليرة (تعادل نحو 5.6 مليار دولار)، ويعمل فيها نحو 866 موظف، ومقرها الرئيسي في إسطنبول .

بينما احتلت شركة "فورد أوتسان" المرتبة الخامسة، وبلغ ربحها الإجمالي نحو 25 مليارا و341 مليون ليرة (تعادل نحو 5 مليارات دولار)، ويعمل فيها نحو 11 ألفا و133 موظف، ومقرها الرئيسي في إسطنبول .

وجاءت سلسلة محلات "بيم" في المرتبة السادسة، وبلغ ربحها الإجمالي نحو 24 مليارا و779 مليون ليرة (تعادل 4.9 مليار دولار تقريبا)، ويعمله فيها نحو 42 ألفا و378 موظف .

فيما كانت شركة "أرشليك" للادوات الكهربائية في المرتبة السابعة، و بلغ ربحها الإجمالي نحو 20 مليار و840 مليون ليرة (تعادل 4.2 مليار دولار تقريبا)، ويعمل فيها 29 ألفا و763 موظف .

وكانت المرتبة االثامنة من نصيب  شركة "شيل وتورجاس" للبترول ، والتي بلغ ربحها الإجمالي 19 مليارا و567 مليون ليرة (تعادل 4 مليارات دولار تقريبا)، ويعمل فيها نحو 569 موظف .

فيما سجلت شركة "أراغيل دمير" العاملة في مجال الحديد، المرتبة التاسعة، وبلغ ربحها الإجمالي 18 مليارا و643 مليون ليرة (تعادل نحو 3.8 مليار دولار)، ويعمل فيها 11 ألفا و844 موظف .

واحتلت شركة "ترك تيليكوم"  المرتبة العاشرة، والتي بلغ ربحها الإجمالي 18 مليار و139 مليون ليرة (تعادل نحو 3.7 مليار دولار)، ويعمل فيها نحو 34 ألفا و502 موظف .


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