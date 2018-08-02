ضبط سيدة بحوزتها 10 آلاف دولار مزيفة بسوهاج

02 أغسطس 2018 - 10:58 ص

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بسوهاج القبض على سيدة أثناء ترويجها دولارات مزورة بالشارع بدائرة قسم ثان سوهاج.

وردت معلومات للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج من قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلي" يتضمن ضبط ياسمين س م 33 سنة ربة منزل وتقيم بناحية إدفا دائرة مركز سوهاج، حال تواجدها بشارع عمر أفندي – دائرة القسم وبحوزتها "عشرة آلاف دولار أمريكي عملات ورقية فئة المائة دولار "مقلدة".

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الترويج وأضافت بأنها تحصلت عليها من شخص يدعى محمد . م ط سن، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.