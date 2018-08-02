» الأمم المتحدة: اليمنيون يتناولون وجبة طعام واحدة فى اليوم

02 أغسطس 2018 - 11:11 ص

كشفت "ليز جراندى"، منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى اليمن، عن أن ملايين اليمنيين، يعتمدون على وجبة واحدة من الأكل، كل يومين

وجاء ذلك في تصريحاتها للموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية اليوم، مشيرة إلى أن 8.4 ملايين من اليمنيين، لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، وأن غالبيتهم يأكلون مرة واحدة كل يومين ولا يتوفر أيضًا لكثير من الأسر اليمنية سوى وجبتين كل أسبوع".

وحذرت المنسقة الأممية، من آثار القصف الجوي على أنظمة المياه والصرف الصحي في محافظة الحديدة "غرب" مشيرة إلى وجود إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة".

واستكملت: "لدينا شركاء شجعان على الخطوط الأمامية يفعلون كل ما يمكن لمنع تفشي الكوليرا والاستعداد والاستجابة للوباء إذا حدث، والأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم، والعملية الإنسانية هناك هي الأكبر في العالم أيضًا".

وأشارت جراندى إلى أن 75 % من كل المدنيين في اليمن، يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، وهي نسبة لا توجد بأي دولة أخرى في العالم ، و حان الوقت لأن توقف الأطراف المتصارعة، الأعمال القتالية، وتجد سبيلًا للتحرك قدمًا، وحلًا سياسيًا".