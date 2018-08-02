  • الخميس 02 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
قطارات

مفاجأة من السكك الحديدية للركاب في عيد الأضحى

الرئيس السيسي

داعية تطالب "السيسي" بإصدار هذا القانون

ضربة جديدة لـ«الليرة» التركية

أمريكا تضع الليرة التركية في نفق مظلم

"محمود حسين" أكبر عميل في تركيا

"محمود حسين" أكبر عميل في تركيا

الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية

الضرائب العقارية تفجر مفاجأة عن الوحدات السكنية

فنان شهير يسجل القرآن داخل إستوديو مشاري

فنان شهير يسجل القرآن داخل إستوديو مشاري

عزة مصطفى

مذيعة "صدى البلد": لما أموت خدوا كل أعضائي

لغز هبوط الدولار

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

الإبراشي

الإبراشي يهاجم سيدتين تم التحرش بهما بضراوة .. ما السر؟

مصطفى العلي

شاهد .. مصطفى العلي قبل وفاته: أنا هموت قريب

مفاجأة من السكك الحديدية للركاب في عيد الأضحى

آخر الأخبار

قطارات
ارشيفية

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أول تصريح رئيس السكة الحديد الجديد

#

الجزار «راموس» أصاب حارس ليفربول بارتجاج في المخ‎

#

السكك الحديدية تضع شروطًا للحصول على التذاكر

#

القبض على تشكيلين عصابيين متخصصين فى سرقة مهمات السكة الحديد

عيد الاضحى

السكة الحديد

القطارات

اشرف رسلان

عبد الاضحى

قرر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من يوم 15 أغسطس حتى يوم 31 أغسطس 2018  لرحلات الذهاب والعودة.

وشدد رئيس الهيئة على تكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز، منعًا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء، كما ناشدت الهيئة السادة الركاب المسافرين، فى إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات، حفاظًا على حقوقهم.

وأضاف رئيس الهيئة في بيان له، قائلا: "في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريــن على خطوط السكك الحديدية، خاصة الوجه القبلى لمواجهة زحام الركاب، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال الاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بالهيئة، سيتم تشغيل حوالى 26 قطارًا إضافيًا (مكيفة ومميزة)، بالإضافة إلى ضم عربات علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 15/8/2017 حتى 31/8/2018، بإجمالى عدد 182 ألف مقعد مكيف ومميز إضافي وفقًا للآتي :

عدد 8 قطارات إضافية مكيفة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1934 / 1935 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس .

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1936 / 1937 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1938 / 1939 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1940 / 1941 مكيف بين الإسكندرية/ أسوان وبالعكس.

بالإضافة إلى عدد 2 قطار مخصوص مكيف بين القاهرة / الإسكندرية وبالعكس.

وعدد 16 قطارًا إضافيًا مميزًا من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

أولاً: تشغيل (4) قطارات بعربات مميزة إضافية من القاهرة/أسوان وبالعكس.

• 2 قطار مخصوص مميز رقم 2202 / 2203 بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

• 2 قطار مخصوص مميز رقم 2204 / 2205 بين القاهرة/ أسوان وبالعكس.

ثانيًا : تشغيل عدد (8) قطارات بعربات مميزة/ إضافية لأهالي النوبة من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار خاص رقم (1) من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار خاص رقم (2) من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار خاص رقم (3) من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار خاص رقم (4) من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

ثالثًا: تشغيل عدد (2) قطار خاص لنادى الجعافرة الرياضى من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

رابعًا: تشغيل عدد (2) قطار خاص للاتحاد النوعى من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تطالب أمريكا بالعودة لرشدها في حرب التنازلات التجارية
» ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة
» الأمم المتحدة: اليمنيون يتناولون وجبة طعام واحدة فى اليوم
» "كوبر" فى طريقه لتولي "أوزبكستان"
» محسوب: الشرطة الايطالية تحتجزني تمهيدا لتسليمي
» بالأسماء أكبر 10 شركات في تركيا
» تعرف طاقم حكام مباراة الأهلي و«الدراويش»
» "محمود حسين" أكبر عميل في تركيا
» تفاصيل تعذيب طفل بالمياه الساخنة بالطالبية
» بث مباشر.. الرئيس يشهد تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان