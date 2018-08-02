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مركز الفلك الدولي: العالم سيشهد كسوفًا للشمس في 11 أغسطس

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وكالات : حنان حمدتو

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عيد الاضحى

الدول العربية

تلسكوب

كسوف الشمس

دول اسلامية

أصدر مركز الفلك الدولي بإمارة أبوظبي، بيانًا حدد فيه أول أيام عيد الأضحى سيشهد كسوف جزئى للشمس فى بعض الدول الأوروبية بعيدا عن دول العالم العربي، مشيرا إلى أنه أيضا  تحري وجود كسوف للشمس  يوم السبت 11 أغسطس .

وقال المركز فى بيان له : "ستتحرى بعض الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة (عيد الأضحى) يوم السبت 11 أغسطس، وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل الشمس في شرق العالم الإسلامي، في حين أنه سيغيب بعد غروب الشمس في باقي دول العالم الإسلامي ، ولكنه سيبقى بعد غروب الشمس لمدة لا تسمح برؤيته من جميع دول العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، وبالتالي من المفترض أن يكون يوم الأحد المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الاثنين 13 أغسطس أول أيام شهر ذي الحجة، وعليه تكون الوقفة يوم الثلاثاء 21 أغسطس ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 أغسطس".

وأكد مدير المركز، محمد عودة، على أن رغم "المعطيات العلمية المتعلقة برؤية هلال عيد الأضحى معروفة ودقيقة، فإن تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بعوامل أخرى تحددها الجهات الرسمية المعنية بالإعلان الرسمي ، ومن غير المستبعد أن تقبل بعض الدول شهادات برؤية الهلال يوم السبت على الرغم من عدم صحتها من الناحية العلمية، وعليه قد يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس في بعض الدول الإسلامية".

 وتابع عودة قائلا :"سيشهد العالم كسوفا جزئيا للشمس يوم السبت 11 أغسطس، وسيكسف من الشمس ما نسبته 74 بالمئة من قطر قرص الشمس كما يشاهد من أقصى منطقة ستشهد الكسوف وهي تقع شرق روسيا ، والكسوف الجزئي سيشاهد من شمال آسيا وشمال أوروبا وشمال شرق أميركا الشمالية على أن يبدأ في الساعة 8:59 صباحا بتوقيت غرينتش وسينتهي في الساعة 110:33 صباحا  ، و الكسوف لن يكون مشاهدا من أي منطقة في العالم العربي على عكس ظاهرة الخسوف التي حدثت قبل أكثر من أسبوع وشوهدت في أكثر من دولة عربية ".



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