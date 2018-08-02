» الصين تطالب أمريكا بالعودة لرشدها في حرب التنازلات التجارية

02 أغسطس 2018 - 11:43 ص

طالبت الصين الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الخميس، بالعودة إلى رشدها، بعد أن سعت إدارة ترامب، لتكثيف الضغوط من أجل الحصول على تنازلات تجارية عبر اقتراح فرض رسوم جمركية أعلى بنسبة 25 بالمائة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ خلال إفادة صحيفة يومية في بكين.

كان مسؤولون أمريكيون، قد صرحوا أمس الأربعاء أن "ترامب أصدر تعليمات إلى الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر لدراسة المعدل الأعلى للرسوم الجمركية فى إطار مساعى لضمان وجود الأدوات المناسبة من أجل تشجيع الصين على تغيير سلوكها"، بحسب رويترز.

وأضافوا أن الزيادة المحتملة فى رسوم الاستيراد ليست بسبب إجراء محدد اتخذته الصين، وأن قنوات الاتصال مع بكين تبقى مفتوحة لمحاولة تسوية الخلافات التجارية.