بريطانية تمتلك رحمين وتحمل داخلهما في توأم

02 أغسطس 2018 - 12:03 م

اكتشفت إحدى السيدات فى بريطانيا أن لديها رحمين ومن المعجزات أنها حملت داخلهما فى توأم.

وقالت جنيفر آشوود المرأة التى لديها رحمان، وفق لـ"ديلى ميل" إنها حامل في توأم عبر رحميها، وهي حالة لا تحدث إلا مرة بين 500 مليون سيدة.

ولا يزيد عدد من عرف لديهن هذه الحالة عالميًا عن عشرات، بينما لا يتجاوزن في بريطانيا بضع حالات، ومعظم النساء الحوامل اللواتي لديهن حالة السيدة آشوود، والمعروفة باسم الرحم ثنائي القرن، يحملن رضيعا في جانب واحد فقط.

ولكن اكتشفت آشوود وزوجها أندرو الذي يعمل رجل إطفاء، في الحمل الأخير من خلال التصوير بالموجات الصوتية أن لديها طفل في كل رحم على حدة.

ومن خصائص هذه الحالة الطبية ، أنها لا تتسبب في مشاكل إضافية للحامل، لكن احتمالية الولادة المبكرة أو الإجهاض تكون مرتفعة قليلا.

وأنجبت السيدة البريطانية بعد 34 أسبوعا من الحمل، ابنها بيران وابنتها بوبي عبر ولادة قيصرية، وعاد التوأم إلى المنزل بعد أسبوعين من خضوعهما لعلاج لليرقان المصاحب عادة للولادة.

وقالت آشوود: "لدي رحمان وهو أمر نادر في حد ذاته، لكن أن يكون لدي بويضة في كل رحم تخصب في ذات الوقت وفي نفس مكانهما.. إنه شيء من الإعجاز، تعتقد أنك تعرف جسمك جيدا لكنه يفاجئك".