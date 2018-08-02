غيابات مؤثرة بين صفوف «الدراويش»

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يلتقي النادي الأهلي والإسماعيلي في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. 

الإسماعيلى يعاني من غياب العديد من نجومه على رأسهم باهر المحمدى وعماد حمدى، بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث لهما بالمباراة الأخيرة بنهاية الدورى العام بالموسم الماضي، ويعتبر اللاعبان من الركائز الأساسية للفريق.

على الجانب الآخر يسعي المارد الأحمر لتحقيق انطلاقة قوية، للمحافظة على بقاء البطولة في دولاب بطولات النادي بالجزيرة والفوز باللقب الـ41، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بالنقاط الثلاث، خاصة مع قوة المنافسة التى ينتظرها أن يشهدها الموسم الحالى بعد التدعيمات القوية التى قامت بها بعض الأندية.

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