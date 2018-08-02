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هيلارى كلينتون تتجه إلى الإنتاج التليفزيونى

عرب وعالم

الاستخبارات الألمانية تجسست على هيلارى كلينتون
هيلارى

وكالات- حنان حمدتو

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بادرت وزيرة الخارجية الأمريكية  السابقة  هيلارى كلينتون بالدخول فى عمل  جديد  لأول مرة تعلق بالإنتاج التليفزيوني، وذلك مع المخرج ستيفن سبيلبرج، وسيقومان بتحويل كتاب عن معركة النساء لنيل حق التصويت إلى عمل تلفزيوني.

وقالت كلينتون في بيان نشرته على حسابها في تويتر: "أنا سعيدة بالانضمام إلى ستيفن سبيلبرج لتحويل كتاب "المؤلفة" إيلين وايز "ذا وومانز أور" إلى عمل تليفزيوني".

وأضافت: "إنه عن النساء اللواتي خضن المعركة من أجل حق التصويت قبل قرابة مئة عام، نحن من جنينا ثمار جهدهن وأنا سعيدة لأنني ألعب دورا في المساعدة على حكي قصصهن".

وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر أن كلينتون ستكون منتجة منفذة في العمل التلفزيوني ضمن صفقة مع شركة أمبلين تي.في. التي يملكها سبيلبرغ. ولم يتعاقد أي كتاب أو شبكات بعد على المسلسل لكن المجلة قالت إن من المتوقع أن تشارك كلينتون في تفاصيل العمل بما في ذلك اختيار الممثلين.

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